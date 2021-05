Novisource ziet resultaten aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Novisource heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de resultaten zien aantrekken. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de beursgenoteerde Business & IT consultant. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 1,4 procent tot 3,6 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam uit op 0,5 miljoen euro, een verdubbeling ten opzichte van het eerste kwartaal 2020. Verder zijn de voorschotten gerelateerd aan de NOW-regeling per ultimo april 2021 volledig terugbetaald omdat het omzetverlies door de COVID-crisis uiteindelijk beperkt is gebleken, aldus Novisource. De volledige focus op consultancydiensten zorgde voor de stijging in rendement, zo merkte de onderneming op. Novisource zei te profiteren van de goede inzetbaarheid van professionals en een aanhoudende vraag van klanten in de strategisch gekozen kennisdomeinen. "De goede resultaten komen in belangrijke mate voort uit een hoge productiviteit en strakke sturing op de kosten. Bovendien profiteerde Novisource van relatief lage opname van vakantie", aldus het bedrijf. De operationele ontwikkeling ligt op koers om de doelstelling voor 2021, te weten een recurring EBITDA van 1,9 miljoen euro, te realiseren, zo liet Novisource verder weten. In het eerste kwartaal lagen zowel omzet als recurring EBITDA boven de eigen begroting. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

