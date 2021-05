Aperam koopt Duitse recycler ELG Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam neemt de aandelen over van het Duitse recyclingbedrijf ELG, voor een ondernemingswaarde van 357 miljoen euro. Dat maakte de producent van roestvrij staal donderdag bekend. De overname versterkt de positie van Aperam op het gebied van kosten en duurzaamheid en moet binnen drie jaar 24 miljoen euro aan synergieën opleveren. "De acquisitie zal Aperam in het centrum van de circulaire economie zetten", stelde het bedrijf. "Dit zal de expansie van Aperam versnellen naar geografieën en industrieën die complementair zijn aan onze huidige portfolio", zei CEO Timoteo di Maulo. ELG, begonnen in in 1962 Duisburg onder de naam Eisenlegierungen, is al decennia wereldwijd actief in het inzamelen, verwerken en recyclen van afval van roestvrij staal en hoogwaardige legeringen, en produceert 1,3 miljoen ton aan materiaal per jaar. Het bedrijf telt 1.300 voltijdbanen en is aanwezig in achttien landen. Het bedrijfsresultaat ligt door de cyclus heen op 55 miljoen euro per jaar, meldde Aperam. Door de overname kan Aperam zijn grondstoffenmix verbeteren en uitbreiden naar de levering van ruwe grondstoffen. De overname moet in de tweede helft van 2021 zijn afgerond, aldus Aperam. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.