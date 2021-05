Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel op Wolters Kluwer verhoogd van 78,60 naar 84,00 euro bij een ongewijzigd Outperform advies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de Zwitserse bank. De opwaartse bijstelling volgt op sterke kwartaalcijfers van Wolters Kluwer, aldus Credit Suisse. Waar de analisten rekenden op een stabiele tot licht hogere autonome omzetgroei, kwam die uit op 4 procent en dus "veel beter dan verwacht", aldus Credit Suisse. De Zwitserse bank verhoogt daarom zijn autonome omzetverwachting voor heel 2021 van 2,3 naar 3,0 procent. Verder rekenen de analisten op een omzetgroei van 1,0 procent en een stijging van de aangepaste operationele winst en aangepaste winst per aandeel met 2,0 procent in de periode 2021 tot en met 2023. Het aandeel Wolters Kluwer noteerde donderdagmiddag vlak op 78,10 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

