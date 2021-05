Update: Bank of England handhaaft monetair beleid

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft zoals verwacht het monetaire beleid niet gewijzigd. Dat bleek donderdag bij het rentebesluit van de Britse centrale bank.

De beleidsrente bleef staan op 0,1 procent en het opkoopprogramma behoudt zijn omvang van 895 miljard Britse pond, inclusief 20 miljard pond aan opkopen van bedrijfsobligaties.

"De Monetary Policy Committee blijft de situatie nauwlettend volgen en zal alle nodige maatregelen nemen om zijn taak te vervullen", zei de Bank of England in een toelichting. Het beleidscomité zal het monetaire beleid pas aanscherpen wanneer er duidelijk bewijs is dat aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt in het bereiken van een duurzaam inflatieniveau van 2 procent.

Veel marktvolgers rekenden erop dat de Bank of England donderdag zou aankondigen dat het tempo van de obligatie-opkopen zou worden teruggeschroefd. De centrale bank zei wel dat dit tempo iets zou kunnen worden vertraagd, maar dat dit geen wijziging van het beleid inhield.

"Zoals voorzien sinds de aankondiging van het programma in november 2020 en in overeenstemming met de ontwikkelingen op de financiële markten sindsdien, zou het tempo van deze aankopen nu enigszins kunnen worden vertraagd. Deze operationele beslissing mag niet worden geïnterpreteerd als een aanpassing van het monetair beleid", benadrukte de centrale bank.

Waar het rentebesluit unaniem was, kende de handhaving van het huidige opkoopbeleid een stemverdeling van 8 tegen 1. De enige dissident was de hoofdeconoom van de centrale bank, Andrew Haldane.

De meeste leden van het negenkoppige beleidscomité oordeelden dat het bestaande opkoopbeleid nog gepast is, hoewel de neerwaartse risico's recent zijn afgezwakt.

Tot en met 5 mei werd via het Britse opkoopprogramma voor 815 miljard pond aan obligaties gekocht, aldus de centrale bank.

In het eerste kwartaal is de economie in het Verenigd Koninkrijk vermoedelijk met 1,5 procent gekrompen, wat iets beter is dan waar de Britse centrale bank in februari op rekende. In het VK dalen de nieuwe coronagevallen nog altijd en loopt het vaccinatieprogramma op rolletjes. Beperkende maatregelen worden geleidelijk afgebouwd.

De Bank of England verwacht in het tweede kwartaal een sterke groei van ruim 4 procent, hoewel die niet boven de 5 procent uitkomt zoals in het vierde kwartaal van 2019.

"De economie moet in de rest van het jaar herstellen tot niveaus van voor de coronacrisis", verwacht de centrale bank.

De inflatie loopt richting het eind van 2021 op tot boven de doelstelling van 2 procent, maar dit is vooral te verklaren door de stijgende energieprijzen. Op de middellange termijn zal de inflatie weer terugzakken tot rond de 2 procent, voorspelt de Bank of England.

Het Britse pond noteerde na het besluit ten opzichte van de euro op 0,8659.

