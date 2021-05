Fugro opnieuw aan de slag voor Kadaster Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro is een nieuwe samenwerking aangegaan met het Kadaster voor het uitvoeren van landmeetkundige kadastrale werkzaamheden. Dit maakte de bodemonderzoeker donderdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. Fugro gaat tot 2025 opnieuw Geo-data van vastgoed in Nederland vastleggen en de samenwerking met het Kadaster verder versterken. In een separaat persbericht liet Fugro verder weten dat het de eerste fase heeft afgerond van een project gerelateerd aan het BiFrost Cable System, een glasvezelnetwerk dat loopt van de westkust van Noord-Amerika tot onder meer de Filipijnen, Indonesië en Singapore. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

