AEX start handelsdag vermoedelijk vlak

(ABM FN-Dow Jones) Futures op de AEX index wezen donderdag ongeveer een uur voor de beursgong op een neutrale opening. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 maandagavond nipt in het groen.

De AEX sloot woensdag met een winst van 2,5 procent op 714,14 punten nog fors hoger, herstellend van de schrik die de aandelenmarkten dinsdag om het hart sloeg toen voormalig Fed-voorzitter en huidig minister van Financiën Janet Yellen het spook van een mogelijke renteverhoging opriep.

Doordat Yellen haar woorden kort daarna inslikte wisten de Europese beurzen hun verliezen van een dag eerder weer goed te maken. Dat ging niet op voor Wall Street, waar de S&P 500 woensdagavond na een positieve start van de handelsdag moeite had om de winst vast te houden. De index sloot uiteindelijk 0,1 procent hoger, na een verlies van 0,7 procent dinsdag.

Technologie bleef onder druk staan met een daling voor techbeurs Nasdaq woensdagavond van 0,4 procent. Dinsdagavond gaf de index al 1,9 procent prijs. De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index sloot daarentegen met een winst van 0,3 procent op de hoogste stand ooit.

"Het momentum van de koersstijgingen in de technologiesector ten opzichte van de bredere markt bereikte eind mei 2020 een hoogtepunt", aldus strateeg Keith Lerner bij Truist. “Aangezien we verwachten dat de economie dit jaar en volgend jaar ver boven de trend zal groeien, zullen waarde-aandelen [in tegenstelling tot groeiaandelen, zoals met name technologie] hier vooral van profiteren.”

“Als we naar de Dow Jones kijken, dan kent deze index een zware weging van financiële waarden en een relatief grote blootstelling aan economisch cyclische sectoren, die meer kunnen profiteren van een economisch herstel”, voegde Lerner toe.

Azië en olie

In Azië gingen de deuren van de Japanse beurs in Tokio vandaag pas voor het eerst deze week weer open na een vakantieperiode. De Nikkei index klom 1,6 procent, terwijl de andere hoofdbeurzen een verdeeld beeld lieten zien en per saldo dicht bij huis bleven.

De prijs voor een vat ruwe Amerikaanse olie sloot woensdag fractioneel lager op 65,63 dollar per vat, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald.

Beleggers hebben vandaag oog voor onder meer het Britse- en Turkse rentebesluit en de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen.

Bedrijfsnieuws

ING boekte in het eerste kwartaal van 2021 fors meer winst geboekt dankzij lagere voorzieningen voor probleemleningen dan een jaar eerder en de bank heeft inmiddels ruim 3 miljard euro klaarliggen voor distributie aan aandeelhouders. De nettowinst steeg met 50 procent van 670 miljoen naar 1,005 miljard euro. Analisten rekenden hadden vooraf met 767 miljoen euro een stuk lager ingezet.

In het afgelopen kwartaal realiseerde ArcelorMittal een EBITDA-resultaat van 3.242 miljoen dollar, hetgeen overtuigend meer was dan de 2.965 miljoen dollar waar analisten op rekenden. Over het vierde kwartaal van 2020 was dit nog 1.726 miljoen dollar en een jaar eerder 967 miljoen dollar.

Netto leed Air France-KLM afgelopen kwartaal een verlies van 1,5 miljard euro, hetgeen een verbetering betekende ten opzichte van het verlies van 1,8 miljard euro een jaar eerder, maar wel een stuk slechter dan de inschatting van analisten vooraf.

Bouwbedrijf BAM heeft in het eerste kwartaal een lichte omzetgroei gerealiseerd en zegt tevreden te zijn over de start van het jaar, maar onthoudt zich vooralsnog van een winstverwachting voor de rest van 2021.

De omzet daalde van DPA van 37,6 miljoen vorig jaar naar 32,1 miljoen euro afgelopen kwartaal. Het operationeel resultaat (EBITDA) liep terug van 6,0 miljoen naar 4,9 miljoen euro, door eenmalige transactiekosten van 1,1 miljoen euro, die verband houden met het openbaar bod van Gilde.

Het EBITDA-resultaat van ForFarmers daalde afgelopen kwartaal met 12,8 procent, een afname die volgens ForFarmers verband hield met de daling van de brutowinst. Kostenbesparingen mochten niet baten.

Houtveredelaar Accsys wil met de uitgifte van nieuwe aandelen circa 37 miljoen euro ophalen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,1 procent tot 4.167,62 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.230,21 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 13.582,42 punten.