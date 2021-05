BAM ziet omzet licht stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) Bouwbedrijf BAM heeft in het eerste kwartaal een lichte omzetgroei gerealiseerd en zegt tevreden te zijn over de start van het jaar, maar onthoudt zich vooralsnog van een winstverwachting voor de rest van 2021. Dat meldde BAM donderdag bij de kwartaalcijfers. De omzet steeg op jaarbasis van 1,60 miljard naar 1,65 miljard euro en de orderportefeuille verbeterde van 13,8 miljard eind vorig jaar naar 14,1 miljard euro. In het eerste kwartaal van 2020 bedroeg de orderportefeuille nog 12,7 miljoen euro. Het gecorrigeerde bedrijfresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie, herstructureringskosten en een eenmalig pensioeneffect, steeg van 41,7 miljoen naar 53,3 miljoen euro. Dit zou een margeverbetering van 2,6 naar 3,2 procent inhouden, exclusief de bijzondere posten. "BAM is het jaar bevredigend gestart, wat vertrouwen biedt voor 2021", zei CEO Ruud Joosten. Omdat BAM nog bezig is risico's af te bouwen en de pandemie nog onzekerheden geeft, volgt een winstverwachting later in het jaar. Er was een sterke bijdrage van Nederlandse woningverkopen aan het kwartaalresultaat, zei Joosten. In het Verenigd Koninkrijk profiteerde BAM van investeringen in infrastructuur, in het kader van het Build Back Better-programma na de coronaviruspandemie. BAM International, dat wordt verkocht, realiseerde een negatief resultaat van 13 miljoen euro, door vertragingen bij projecten in het Midden-Oosten. Het kostenbesparingsprogramma dat in september startte is afgerond. BAM rapporteerde geen nettoresultaat. ING rekende vooraf op een licht negatief resultaat, tussen 0 en 10 miljoen euro negatief, bij een omzetdaling tot 1,46 miljard euro. Het eerste kwartaal is voor BAM doorgaans het zwakste, omdat infrastructuurprojecten worden bemoeilijkt door winterse weersomstandigheden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.