Beursblik: autonome omzetgroei Wolters Kluwer dubbel zo hoog als voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De autonome omzet van Wolters Kluwer groeide in het eerste kwartaal van dit jaar twee keer zo hard als verwacht. Dit oordeelde Morgan Stanley woensdag in een analyse van het tussentijdse handelsbericht van het dataconcern. De bank ging uit van een plus van 2 procent, waar het databedrijf uiteindelijk een autonome omzetgroei rapporteerde van 4 procent. De bank vond ook de vorderingen in de marges zeer positief. Voor het tweede kwartaal verwacht Morgan Stanley een lastige vergelijkingsbasis vanwege het Paycheck Protection Program in de Verenigde Staten. Morgan Stanley hanteert voor het aandeel Wolters Kluwer het advies Overwogen met als koersdoel 79,00 euro. Het aandeel Wolters Kluwer noteerde woensdag op een groen Damrak 2,3 procent hoger op 77,52 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

