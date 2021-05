Resultaten OCI trekken fors aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het eerste kwartaal van 2021 een stijging van de omzet en het bedrijfsresultaat behaald, terwijl de winstgevendheid verder aantrok. Dit bleek woensdag uit het kwartaalbericht van de producent van kunstmest, melamine en methanol. In de verslagperiode kwam de aangepaste nettowinst uit op 94 miljoen dollar, tegenover een verlies van 82 miljoen dollar in dezelfde periode in 2020. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 38 procent op jaarbasis naar 1.120 miljoen dollar terwijl het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITDA) met maar liefst 134 procent steeg tot een recordresultaat van 452 miljoen dollar. De nettoschuld, zoals deze op 31 maart 2021 in de boeken stond, bedroeg 3,4 miljard dollar, een daling van 306 miljoen dollar ten opzichte van eind december. Outlook Op basis van de ontwikkelingen in de volumes en prijzen, verwacht OCI een sterker tweede kwartaal met een hoger aangepaste EBITDA dan in het eerste kwartaal en een verdere afbouw van de schulden in het lopende tweede kwartaal. Verder bevestigde OCI dat het samen met Abu Dhabi National Oil Company voorbereidingen aan het treffen is voor een mogelijke beursgang van Fertiglobe in Abu Dhabi. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

