Meer omzet en hoger resultaat voor Kendrion

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft in het eerste kwartaal van 2021 de omzet zien oplopen met een stijging van de nettowinst. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de cijfers van de specialist in elektromagneten. De omzet over de eerste drie maanden van 2021 kwam op jaarbasis 5 procent hoger uit op 115,3 miljoen euro. Het genormaliseerde operationeel resultaat (EBITDA) steeg met 18 procent naar 16,1 miljoen euro met een bijbehorende marge van 14,0 procent. De genormaliseerde nettowinst steeg van 4,7 miljoen naar 6,4 miljoen euro. De nettoschuldpositie steeg naar 109,7 miljoen euro aan het eind van het eerste kwartaal. Ultimo 2020 was dit nog 103,2 miljoen euro. De zogeheten leverage ratio kwam uit op 2,3. Outlook Het bedrijf ziet in de aanhoudende verstoringen in de levering van onderdelen een punt van zorg, met name bij de Automotive-tak van het bedrijf, hetgeen op de korte termijn een effect kan hebben op de omzetvorming. Kendrion gaat er daarentegen ook vanuit dat de onderliggende vraag naar zijn producten in het tweede kwartaal sterk blijft. Het bedrijf houdt vertrouwen in het realiseren van de financiële doelstellingen voor de middellange termijn van een autonome omzetgroei van 5 procent tussen 2019 en 2025 en een EBITDA-marge van ten minste 15 procent. Het aandeel Kendrion eindigde maandag op een groen Damrak met een winst van 5,6 procent op 24,60 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

