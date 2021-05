IEX presenteert jaarcijfers en kondigt nieuwe site aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IEX Group heeft in 2020 de resultaten beter zien ontwikkelen dan verwacht. Dit blijkt uit de jaarcijfers die de specialist in beleggersmedia publiceerde. Medio februari meldde IEX al dat de omzet afgelopen jaar uitkwam op 4,1 miljoen euro en de EBITDA op 0,6 miljoen euro. "Uiteindelijk is de EBITDA nog iets hoger uitgekomen op 683.000 euro." Onder de streep restte nog wel een verlies, van 129.000 euro. Dit verlies schreef IEX toe aan eenmalige kosten. Outlook IEX liet weten positief gestemd te zijn voor 2021. "De positieve ontwikkeling van de tweede helft van 2020 heeft zich doorgezet in de eerste maanden van 2021." Afgelopen jaar steeg het aantal unieke bezoekers naar 2,5 miljoen per maand. Ook zag IEX vanaf de zomer grote adverteerders terugkeren, waardoor de zogeheten programmatic inkomsten aanzienlijk toenamen. Aan het einde van het jaar had IEX 7.500 betalende premiumleden. IEX kondigde ook de lancering van een nieuwe website in dit voorjaar aan. "Mede door de ingezette weg om onze platformen te vernieuwen, de stijging van het aantal betalende leden en het aantrekken van de directe advertentieverkopen, hebben wij de verwachting dat IEX naar een marktconform nettoresultaat groeit", schreef CEO Mark Temeer. Accountant De jaarrekening is niet door een accountant gecontroleerd. IEX zoekt, net als meer kleine beursfondsen, nog altijd naar een OOB-accountant, waar er nog maar zes van zijn in Nederland. Het eigen vermogen van IEX is negatief. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.