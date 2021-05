Siemens Healthineers verhoogt outlook opnieuw

(ABM FN-Dow Jones) Siemens Healthineers heeft maandag de outlook voor dit jaar opnieuw verhoogd. Dit bleek uit de cijfers over het tweede kwartaal van het dochterbedrijf van Siemens, met een zelfstandige beursnotering.

"Op basis van de aanhoudende sterke ontwikkelingen in het tweede kwartaal en met het oog op de transformatieve overname van Varian, hebben we de outlook voor dit jaar verhoogd", zei CEO Bernd Montag maandag.

De Duitse concurrent van het Nederlandse healthtechbedrijf Philips rekent nu voor dit jaar op een vergelijkbare omzetgroei van van 14 tot 17 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van 8 tot 12 procent, terwijl de originele outlook slechts sprak van een groei van 5 tot 8 procent.

De aangepaste winst per aandeel Siemens Healthineers ligt naar verwachting dit jaar op 1,90 tot 2,05 euro, in plaats van 1,63 tot 1,82 euro.

In het tweede kwartaal boekte Siemens Healthineers een vergelijkbare omzetgroei van 12,9 procent. Dit was een kwartaal eerder 13,3 procent. De divisie Diagnostics kwam zelfs uit op 29,1 procent, dankzij de coronatesten die het bedrijf levert.

De aangepaste EBIT-marge bedroeg 16,8 procent, wat een kwartaal eerder overige nog 19,1 procent was. Dit leverde een aangepaste winst per aandeel op van 0,44 euro.

De vrije kasstroom van 359 miljoen euro was veel hoger dan vorig jaar, wat Siemens Healthineers toen ook als een zwak cijfer beschouwde.

