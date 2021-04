Beursblik: aardige resultaten KPN Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het eerste kwartaal van 2021 aardige resultaten geboekt, maar de zakelijke markt blijft nog steeds zwak. Dit oordeelde analist Frederic Boulan van Bank of America vrijdag. De omzet viel in het afgelopen kwartaal fractioneel lager uit dan verwacht, terwijl de EBITDA in lijn met de verwachting was. KPN had wel te kampen met een eenmalige afschrijving van 8 miljoen euro. Op onderliggende basis kwam de omzet juist fractioneel hoger uit dan verwacht, terwijl de EBITDA 1,5 procent hoger uitviel dan voorzien. Bij het zakelijk segment zag Bank of America een daling van 4,6 procent. Vooral de omzet uit het midden- en kleinbedrijf noemde de analist zwak, mede door lagere roamingkosten. Bij Wholesale presteerde KPN 2,6 procent beter dan waar de consensus op mikte. Het aandeel KPN sloot donderdag op 2,83 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

