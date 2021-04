Brunel voert winstgevendheid op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brunel heeft in de eerste drie maanden van 2021, ondanks een daling van de omzet, de winstgevendheid opgevoerd. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de specialistische detacheerder. De omzetdruk verklaarde CEO Jilko Andringa door de coronacrisis. Dankzij discipline en juiste investeringen lukte het Brunel echter om de brutomarge "significant" op te voeren van 21,3 naar 23,1 procent, aldus Andringa. "Brunel is klaar voor de volgende fase van winstgevende groei", zei de topman. Brunel mikte voor het eerste kwartaal op een lagere omzet dan over dezelfde periode een jaar eerder, beduidend lagere kosten, een licht hogere brutomarge en een stabiele EBIT. Brunel behaalde afgelopen kwartaal daadwerkelijk een omzet van 213 miljoen euro, een daling van 17 procent op jaarbasis. De kosten daalden echter ook met 17 procent en de EBIT steeg met 34 procent naar 10,7 miljoen euro. De bijbehorende marge ging van 3,1 naar 5,0 procent. Outlook Voor het tweede kwartaal rekent Brunel op een voortzetting van de trends uit het eerste kwartaal. De omzet zal gelijk zijn aan die in de eerste drie maanden, "kortom, een veel kleinere daling op jaarbasis, hoewel nog altijd gedrukt door Covid-19". De brutomarge en EBIT zullen lager liggen dan in het eerste kwartaal, als gevolg van kalendereffecten en minder werkdagen. Wel zal de EBIT op jaarbasis een significante stijging laten zien, te danken aan kostenbesparingen die Brunel doorvoerde. Vanaf 2022 mikt het bedrijf jaarlijks op een hoge enkelvoudige procentuele omzetgroei. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

