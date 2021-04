Signify voert omzet en winst op

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het eerste kwartaal van 2021 meer omzet behaald en wist ook de winstgevendheid op te voeren. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van het verlichtingsbedrijf.

"De maatregelen die we hebben genomen in 2020 in combinatie met aanhoudend prijs- en kostenbeheer resulteerden in een verbetering van de operationele marge en vrije kasstroom", aldus CEO Eric Rondolat. Hoewel Signify signalen ziet van een economisch herstel, heeft het bedrijf in het eerste kwartaal wel last gehad van een tekort aan componenten. In mindere mate zal Signify hier volgens Rondolat ook in de tweede helft van dit jaar last van hebben. Wel verwacht de topman dat de uitrol van vaccins en het terugschroeven van lockdownmaatregelen de vraag goed zal doen.

Vanwege de crisis wil de topman terughoudend blijven in zijn uitspraken over de voorziene ontwikkelingen in 2021. "Maar we zijn ervan overtuigd dat we ons kunnen aanpassen op de situatie", aldus Rondolat.

De omzet steeg van ruim 1,4 miljard euro in het eerste kwartaal van 2020 naar 1,6 miljard euro afgelopen kwartaal. Analisten hadden ook gerekend op bijna 1,6 miljard euro. Op vergelijkbare basis liep de omzet met 3,2 procent op.

De omzet uit de conventionele gloeilampen bedroeg 227 miljoen euro, tegen 257 miljoen euro een jaar eerder. Een daling van 11,7 procent. Verder droegen digitale toepassingen 793 miljoen euro bij aan de omzet tegen 639 miljoen euro een jaar eerder. De omzet uit digitale producten steeg met 8,7 procent tot 575 miljoen euro.

De aangepaste EBITA kwam afgelopen kwartaal uit op 172 miljoen euro met een marge van 10,8 procent. Dat was een jaar eerder 112 miljoen euro met een marge van 7,9 procent. Analisten hadden gerekend op 140 miljoen euro met een marge van 8,8 procent.

Inclusief reorganisatiekosten en andere bijzondere posten kwam de EBITA 63,9 procent hoger uit op 115 miljoen euro.

Onder aan de streep restte in het eerste kwartaal een nettowinst van 60 miljoen euro tegen 27 miljoen euro een jaar eerder. Analisten hadden gerekend op een stijging tot 49 miljoen euro.

De vrije kasstroom steeg van 112 miljoen naar 168 miljoen euro. Dat was veel meer dan de 64 miljoen euro waarop analisten hadden gerekend.

De schuld van Signify is verder afgenomen naar 1,1 miljard euro. Er werd gemikt op bijna 1,2 miljard euro.

Outlook

Signify zag ruimte om de outlook voor dit jaar te specificeren. Signify mikt nu op een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 6 procent met een aangepaste EBITA marge van 11,5 tot 12,5 procent. Signify blijft mikken op een vrije kasstroom van meer dan 8 procent van de omzet in 2021.

Voor heel 2021 mikt de analistenconsensus op een omzet van 6,8 miljard euro met een vergelijkbare groei van 3,4 procent. De aangepaste EBITA zal 760 miljoen euro bedragen en de nettowinst van 338 miljoen euro, voorzien de analisten.

Voor de jaren 2021 tot en met 2023 verwacht Signify dat de vergelijkbare omzet jaarlijks tot 5 procent kan groeien. De aangepaste EBITA-marge moet dan tegen 2023 11 tot 13 procent bedragen. De vrije kasstroom moet meer dan 8 procent van de omzet bedragen tussen 2021 en 2023 en het rendement op aangewend kapitaal minstens 11 procent.