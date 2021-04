Beursblik: Unilever onterecht ondergewaardeerd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Unilever wordt ten onrechte verhandeld tegen een korting van 20 procent. Dit stelden analisten van Bank of America donderdag, nadat het concern met kwartaalcijfers kwam. Unilever heeft een "superieure focus" op de opkomende markten en duurzaamheid, en dat maakt de korting ten opzichte van sectorgenoten onterecht, aldus de analisten. Afgelopen kwartaal behaalde Unilever een onderliggende omzetgroei van 5,7 procent, wat ruim meer was dan de 3,9 procent die werd voorzien. Vooral volumes leverden die groei op. "Een solide meevaller." De outlook van Unilever voor heel 2021, van een onderliggende groei van 3 tot 5 procent, noemde Bank of America "geruststellend". Toch zullen beleggers volgens de Amerikaanse bank eerst nog bewijs willen zien dat de autonome groei inderdaad aantrekt van de niveaus van voor de crisis. Bank of America heeft een koopadvies op Unilever, maar prefereert op korte termijn L’Oreal en Reckitt Benckiser. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

