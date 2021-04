Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel IMCD Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor IMCD verhoogd van 110,00 naar 125,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Volgens analist Fernand de Boer overtrof IMCD de verwachtingen in het eerste kwartaal, dankzij een hogere bijdrage van overgenomen bedrijven en een lager dan voorziene impact van wisselkoersen. De autonome groei was in lijn met de verwachting, maar op basis van uitspraken van de CEO van IMCD meent De Boer dat de groei wat werd geremd door de coronacrisis, producttekorten en verstoringen in de toeleveringsketen. Op basis van de resultaten in het eerste kwartaal, en dan met name de hogere omzet en brutowinstmarge, verwacht De Boer zijn ramingen voor de EBITA dit jaar te verhogen met 5 tot 7 procent. Het aandeel IMCD daalde donderdagochtend met 1,0 procent tot 120,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

