Beursblik: verdeeld beeld bij Unilever

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hoger dan voorziene onderliggende omzetgroei gerealiseerd, terwijl de gerapporteerde omzet daalde. Dit merkte analist Reginald Watson van ING donderdag op. Unilever boekte in het eerste kwartaal een onderliggende omzetgroei van 5,7 procent, waar de consensus mikte op 3,9 procent en ING op 2,7 procent. "De grote verrassing waren de volumes in Azië, al gingen we al uit van een gemakkelijke vergelijkingsbasis ten opzichte van een zwak eerste kwartaal van 2020", aldus Watson. De totale omzet liep evenwel met krap een procent terug vanwege wisselkoerseffecten. De outlook van Unilever voor heel 2021 ligt volgens ING redelijk in lijn met de consensus. Desondanks verwacht Unilever dat de margeverbetering in de tweede helft van dit jaar zal plaatsvinden na een daling in de eerste zes maanden, terwijl de consensus juist op het tegenovergestelde mikt. Unilever kondigde ook een inkoopprogramma van eigen aandelen aan van 3 miljard euro, terwijl ING mikte op 2,4 miljard euro. ING heeft een koopadvies op Unilever met een koersdoel van 58,90 euro. Het aandeel koerste donderdagochtend 3,7 procent hoger op 48,64 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

