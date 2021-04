Winst Shell stijgt iets harder dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heeft in het eerste kwartaal van 2021 de resultaten zien stijgen, en zelfs iets sterker dan analisten hadden verwacht. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de energiereus. "Shell heeft een sterke start van 2021 gemaakt", zei CEO Ben van Beurden donderdag. Hij meent dat het geïntegreerde bedrijfsmodel van Shell "ideaal gepositioneerd is om te profiteren van een herstel van de vraag". In het eerste kwartaal behaalde Shell een zogenoemd CCS-resultaat, dat wil zeggen de winst op basis van de geschatte actuele kosten en exclusief bijzondere posten toewijsbaar aan aandeelhouders, van 3.234 miljoen dollar. Analisten rekenden vooraf op 3.125 miljoen dollar. In de eerste drie maanden van 2020 boekte de energiereus nog een winst van 2.860 miljoen dollar. In de laatste drie maanden van 2020 was dit minder dan 0,4 miljard dollar. Shell zag de winst bij Upstream en Chemicals stijgen, zoals analisten ook hadden verwacht, terwijl die bij Integrated Gas en Oil Products terugliep. Integrated Gas zag de winst dalen van 2,1 miljard naar 1,4 miljard dollar. Bij Oil Products daalde de winst van 1,3 miljard naar 0,9 miljard dollar. De divisie Upstream deed het juist beter, met een stijging van 291 miljoen naar krap 1 miljard dollar. Het resultaat bij Chemicals ontwikkelde zich eveneens goed, van een winst van 148 miljoen dollar in de eerste drie maanden van 2020 naar 730 miljoen dollar afgelopen kwartaal. De schuld van Shell daalde naar 71,5 miljard dollar. Eind 2020 was dit nog 75,3 miljard dollar. CEO Van Beurden ziet Shell steeds dichter bij zijn doelstelling van een schuld van 65 miljard dollar komen. De operationele vrije kasstroom werd door de analisten vooraf ingeschat op 7,5 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog bijna het dubbele op 14,9 miljard dollar. Shell kwam daadwerkelijk uit op 8,3 miljard dollar. Op een aangepaste winst per aandeel van 0,42 dollar, wil Shell 0,1735 dollar aan dividend uitkeren. Daarmee stijgt het dividend opnieuw met 4 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

