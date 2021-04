Ordina groeit dankzij snel digitaliserende overheid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft in het eerste kwartaal meer omzet en winst geboekt dan een jaar eerder, dankzij een snel digitaliserende overheid. Dat maakte het IT-bedrijf donderdag bekend. "De meeste groei realiseerden we in de publieke sector, waar we proactief inspelen op een snel digitaliserende overheid", zei CEO Jo Maes. "Ook de farmaceutische industrie en de nutsbedrijven blijven sterke groeisectoren. Het bedrijf wil de groei versnellen door een combinatie van autonome groei en overnames.



De omzet steeg op jaarbasis met 4 procent van 96 miljoen naar 100 miljoen euro en de nettowinst steeg van 5,8 miljoen euro een jaar eerder naar 8,4 miljoen. Het EBITDA-resultaat verbeterde van 12 miljoen naar 16 miljoen euro, met een verbetering van de marge van 12,6 naar 15,7 procent. De vrije kasstroom was 8 miljoen euro positief. Een jaar eerder was hier nog een kleine min van een kwart miljoen euro geboekt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

