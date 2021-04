Omzet Unibail-Rodamco blijft onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft in het eerste kwartaal de situatie aan de inkomstenkant nog niet veel zien verbeteren, door de aanhoudende impact van sluitingen door het coronavirus op de winkelomzetten, kantoren en evenementen. Het vastgoedbedrijf zegt wel positieve signalen te zien van een terugkeer naar normaal, waar de beperkingen vanwege de pandemie worden versoepeld. In Spanje, Oostenrijk en Zweden mochten ook niet-essentiële winkels open in maart en lag de winkelomzet op circa 80 procent van het niveau in 2019. Ook in Amerika en het Verenigd Koninkrijk noemde Unibail het winkelbezoek en de omzet bemoedigend. De omzet daalde met 43 procent op jaarbasis tot 452,2 miljoen euro in het eerste kwartaal. Rekening houdend met desinvesteringen bedroeg de omzetdaling nog altijd 40,8 procent. De huurinkomsten daalden met ruim 34 procent. Die daling was het kleine bij de winkelcentra en het grootst bij de evenemententak. In totaal slaagde Unibail er afgelopen kwartaal in om 66 procent van de huren daadwerkelijk te innen. Rekening houdend met huurversoepelingen die het bedrijf gaf, lag dit op 89 procent. In het eerste kwartaal waren de winkelcentra 42 dagen dicht, met uitzondering van de essentiële winkels zoals supermarkten. Een jaar eerder was dat nog slechts 13 dagen. De winkelcentra deden het nog relatief goed met een omzetdaling van 30 procent tot 360,6 miljoen euro. Bij de kantoren was de daling 34 procent en bij de evenemententak Convention & Exhibition zelfs 83 procent. In het tweede kwartaal worden de beperkingen op de detailhandel geleidelijk verminderd in april in het Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Denemarken en Nederland, maar nog altijd is meer dan de helft van de winkelcentra van Unibail dicht, benadrukte het vastgoedconcern. Unibail zei nog onvoldoende houvast te hebben om een verwachting voor het jaar te kunnen geven. Wel herhaalde het dat de coronacrisis in 2021 een "significante" impact zal hebben. Het bedrijf kondigde verder de verkoop aan van een belang in een Weens winkelcentrum en van een Slowaakse investering. Daarmee komen de desinvesteringen in Europa op 1,35 miljard van de geplande 4 miljard euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.