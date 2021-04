Beiersdorf weer op pre-corona niveau Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Beiersdorf

(ABM FN-Dow Jones) Beiersdorf heeft in het eerste drie maanden van dit jaar de omzet zien stijgen en weer op de niveaus van voor de coronacrisis zien uitkomen. Dit meldde de fabrikant van merken als Nivea en Labello woensdagochtend. Beiersdorf sprak in een toelichting van een "solide start" van 2021, "ondanks de coronacrisis". In het afgelopen kwartaal liep de omzet autonoom met 6,3 procent op tot 1,9 miljard euro. De gerapporteerde groei bedroeg 1,8 procent. In Europa daalde de omzet met 0,2 procent, maar autonoom was er een plus van 1,6 procent. Daarmee bleef Europa wel achter op de andere regio's. Beiersdorf wees verder op de goede prestaties van deelneming tesa, dat een autonome omzetgroei van bijna 24 procent realiseerde in het eerste kwartaal. Vooral China droeg bij aan deze groei, net als het mondiale herstel van de auto-industrie. Outlook Beiersdorf herhaalde de outlook voor 2021. Dat betekent omzetgroei met een EBIT-marge op hetzelfde niveau als vorig jaar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

