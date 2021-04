Wall Street richting lichtgroene opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een lichtgroene opening voor Wall Street. Richting de openingsbel in New York noteerden de futures op de S&P 500 en de Nasdaq 0,2 procent hoger en de Dow Jones index fractioneel in de plus.

Het is een drukke dag met een stroom aan bedrijfsresultaten. Onder meer General Electric, 3M en UPS openden vanmiddag de boeken. Nabeurs volgen techzwaargewichten als Microsoft en Google-moeder Alphabet en ook de komende dagen staan prominente namen op de agenda, zoals Apple, Facebook. Qualcomm en Amazon.

"Het is een drukke week met resultaten van techbedrijven, die waarschijnlijk minder rek hebben in hun waarderingen dan andere sectoren", aldus vermogensbeheerder Stuart Rumble van Fidelity International.

Tot en met maandag publiceerden 132 van de 500 bedrijven in de S&P 500 index hun resultaten, waarvan 87 procent beter dan de verwachting van analisten, volgens data van FactSet.

Op macro-economisch vlak wachten later vanmiddag de Case Shiller huizenprijzen in de maand februari en het consumentenvertrouwen zoals gemeten door Conference Board in de maand april.

Verder begint de Federal Reserve aan zijn tweedaagse beleidsvergadering, waarna woensdagavond het rentebesluit wordt vrijgegeven. Marktvolgers verwachten geen wijzigingen.

De euro/dollar noteerde dinsdag licht lager op 1,2080. Olie werd bijna een procent duurder. Bitcoin steeg ruim 3 procent in waarde naar ruim 55.000 dollar.

Bedrijfsnieuws

GameStop noteert voorbeurs ruim 9 procent in de plus na de afronding van een aandelenemissie. GameStop verkocht het maximale aantal van 3,5 miljoen aandelen, met een bruto opbrengst van 551 miljoen dollar. Dit betekent een verkoopprijs van circa 157 dollar per aandeel.

Tesla gaat dinsdag vooralsnog een 2,2 procent lagere opening tegemoet, hoewel de fabrikant van elektrische voertuigen maandag nabeurs met sterke kwartaalresultaten kwam. In het eerste kwartaal werd een recordwinst geboekt. Hoewel CEO Elon Musk te spreken was over de vraag naar Tesla voertuigen, wees hij ook op productieproblemen door het wereldwijde tekort aan halfgeleiders.

3M kwam voorbeurs met beter dan verwachte resultaten en bevestigde de eerder afgegeven outlook. Het aandeel lijkt dinsdag toch 1,5 procent lager te openen.

General Electric kwam met gemengde resultaten over het eerste kwartaal, waarbij de winst hoger uitviel dan verwacht, maar de omzet juist wat minder. Het aandeel verliest voorbeurs bijna 3 procent.

Eli Lilly levert voorbeurs 3,5 procent in nadat de farmaceut met een voorzichtige outlook kwam, onder meer omdat de opbrengst uit zijn coronatherapieën lager uitvalt dan eerder verwacht.

UPS behaalde in het eerste kwartaal een sterke omzetgroei, terwijl de winst ook flink omhoog schoot en de analistenverwachtingen ruimschoots overtrof. Het aandeel lijkt 8 procent hoger te gaan openen.

Hasbro en Sherwin-Williams gaan dinsdag een licht lagere opening tegemoet, hoewel beide met beter dan verwachte resultaten kwamen.

NXP koerst voorbeurs 2 procent hoger, nadat het maandag nabeurs de boeken opende. In het eerste kwartaal behaalde NXP een hogere winst dan in de drie maanden ervoor. In dezelfde periode in 2020 draaide het bedrijf nog verlies.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen bleven maandag overwegend dicht bij huis, maar techfondsen bleken in trek. De S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.187,62 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,2 procent daalde tot 33.981,57 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,9 procent op 14.138,78 punten.