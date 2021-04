Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft maandag het koersdoel voor PostNL verhoogd van 3,90 naar 4,50 met een onveranderde koopaanbeveling. KBC verhoogde het koersdoel nadat PostNL voorbeurs met een verhoging van de outlook kwam. PostNL rekent inmiddels voor 2021 op een genormaliseerde EBIT van ten minste 250 miljoen euro "dankzij het aanhoudende sterke winstmomentum in het eerste kwartaal". Naast een genormaliseerde EBIT van minimaal 250 miljoen euro, verwacht PostNL ook een vrije kasstroom van meer dan 225 miljoen euro. KBC oordeelde dat PostNL een sterke jaarstart achter de rug heeft. Het aandeel PostNL steeg maandag 6,0 procent naar 4,07 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.