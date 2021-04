NN onderzoekt strategische opties voor NN Investment Partners Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group onderzoekt de strategische opties voor NN Investment Partners. Dit maakte NN maandag voorbeurs bekend. Er wordt een groot aantal opties onderzocht, waaronder ook een desinvestering. NN Investment Partners beheert circa 300 miljard euro. Hoe lang de strategische herziening zal duren, meldde NN niet. Wel dat het de markt zal informeren wanneer dit zinvol is. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

