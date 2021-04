Groei wereldhandel zet door

(ABM FN-Dow Jones) De wereldhandel is in februari verder gegroeid, hoewel vertraagd. Dit meldde het Centraal Planbureau vrijdag in zijn Wereldhandelsmonitor.

De wereldhandel groeide in februari op maandbasis met 0,3 procent, in vergelijking met een groei van 1,9 procent in januari. Dit was met name te danken een een hoge groei in opkomend Azië, exclusief China, voor zowel de import als de export.

In China en de VS was afgelopen maand sprake van krimp.

Voor januari werd de stijging overigens neerwaarts bijgesteld. Een eerdere raming wees nog op een plus van 2,6 procent.

De mondiale industriële productie daalde in februari op maandbasis met 0,3 procent, tegenover een stijging van 1,8 procent in januari. "Aan deze lichte krimp ligt een daling ten grondslag van 1,5 procent in ontwikkelde economieën", aldus het CPB.