Beursupdate: tech weer aan kop in licht hogere AEX

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger, geholpen door koersstijgingen bij techfondsen als ASML, Adyen en ASMI. Rond de klok van half twaalf koerste de AEX 0,5 procent hoger op 712,64 punten. "Ik denk dat de beurzen vanaf de huidige niveaus nog verder kunnen stijgen", aldus analist Mike Lewis van Barclays. "Het lijkt erop dat beleggers iedere dip gebruiken om in de markt te stappen en dat jaagt de Europese en Amerikaanse beurzen momenteel hoger", zo vulde analist Naeem Aslam van AvaTrade aan. Toch zullen op de achtergrond wel de sterk oplopende besmettingscijfers een rol blijven spelen. Vooral India en Japan worden momenteel flink getroffen, waardoor er zorgen zijn dat het wereldwijde economische herstel vertraging oploopt. Diverse gezondheidsinstellingen waarschuwen bovendien voor nieuwe varianten van het coronavirus, die vermoedelijk resistent zijn tegen de huidige vaccins. "Er hangen nog steeds risico's boven de markt, vooral met betrekking tot de uitrol van vaccins en virusmutaties", aldus strateeg Shoqat Bunglawala van Goldman Sachs Asset Management, die verwacht dat de volatiliteit nog wel even zal aanhouden. Hét agendapunt vandaag is het rentebesluit van de Europese Centrale Bank om 13:45 uur, en de toelichting op het besluit om 14:30 uur door voorzitter Christine Lagarde. Na de ECB-bijeenkomst in maart, toen besloten werd om het tempo van de QE-opkopen op te voeren, wordt voor dit rentebesluit geen vuurwerk verwacht. De president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot is overigens van mening dat de ECB al na de zomer een begin moet maken met het terugschroeven van de schuldaankopen vanwege de crisis. ECB-kenners voorzien echter niet dat Lagarde hierop zal hinten. "Voorzitter Christine Lagarde zal beleggers geruststellen dat de ECB klaarstaat om het huidige opkoopprogramma aan te passen op ontwikkelingen in de markt en om het monetaire beleid ruim te houden", aldus analisten van SEB. Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend stabiel op 1,2031. De olieprijzen koersten 0,8 procent lager. Beleggers hebben naast het rentebesluit en een niet aflatende stroom aan bedrijfscijfers ook onder meer aandacht voor de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen en de Amerikaanse woningverkopen. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen de 'chippers' ASML en ASMI in de nasleep van positief ontvangen cijferrapportages op woensdag nog eens 2,3 tot 2,8 procent. ASML kreeg donderdag verschillende koersdoelverhogingen toegestuurd. Adyen klom 2,2 procent. AkzoNobel en Aegon daalden tot 1,4 procent. In de AMX won Pharming 0,6 procent. Het biotechbedrijf behandelde de eerste patiënt voor een fase 2b studie met Ruconest ter preventie van acuut nierfalen na een hartinfarct. Intertrust won daarnaast 0,7 procent na vrijgave van cijfers. Alfen won 5,4 procent. Basic-Fit daalde 1,1 procent na cijfers. KBC Securities noemde de cijfers rampzalig. De omzet implodeerde, zo zag KBC, tot 10,7 miljoen euro tegen 137,5 miljoen euro een jaar eerder, omdat 94 procent van de clubs gesloten bleef. Toch verhoogde KBC het koersdoel aanzienlijk van 29,00 naar 40,00 euro bij handhaving van het koopadvies, nu een heropening van de economie in zicht is. Cijfers van Fugro kregen een flink negatief onthaal met een verlies van 3,7 procent. ING sprak desalniettemin van redelijke resultaten. PostNL noteert 5,7 procent lager, maar dan vanwege een ex-dividend notering. Avantium won 1,7 procent. De ontwikkelaar van bioplastics en Royal Cosun gaan een samenwerking aan om de bouw van een glycolenfabriek re realiseren. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel van 8,30 naar 9,00 euro bij handhaving van het koopadvies. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

