SAP bevestigt winststijging

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) SAP heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst zien aantrekken, terwijl ook de operationele winst steeg, zoals al eerder bekend werd gemaakt. Dit meldde de Duitse softwarespecialist SAP woensdag in definitieve cijfers. In het afgelopen kwartaal steeg de nettowinst op jaarbasis van 1,0 miljard naar 1,7 miljard euro. Eerder deze maand liet SAP al weten dat de operationele winst steeg van 1,5 miljard naar 1,7 miljard euro, bij een operationele marge van 27,4 procent tegen 22,7 procent een jaar eerder. De omzet viel wel terug, van 6,5 naar 6,4 miljard euro, zoals ook al bekend was. De cloudomzet steeg wel, van 2,0 naar 2,2 miljard euro en de omzet uit softwarelicenties trok aan van 451 naar 483 miljoen euro. SAP handhaafde bovendien de eerder deze maand verhoogde outlook voor 2021. Daarmee mikt het bedrijf onverminderd op een operationele winst tegen constante wisselkoersen van 7,8 tot 8,2 miljard euro. De cloudomzet kan dit jaar 9,2 tot 9,5 miljard euro bedragen. "Het eerste kwartaal was uniek in vele opzichten", aldus CFO Luka Mucic. "We realiseerden de hoogste ordergroei binnen cloud- en software in vijf jaar en de sterkste stijging van de operationele winst en marges in tien jaar." ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

