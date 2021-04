Avantium in zee met Royal Cosun Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium en Royal Cosun gaan een samenwerking aan om de bouw van een glycolenfabriek re realiseren. Dit maakte de ontwikkelaar van bioplastics donderdag voorbeurs bekend zonder financiële details te vermelden. Avantium werkt samen met onderdeel Cosun Beet van Royal Cosun. Er wordt een joint venture opgericht waarin Cosun Beet een substantieel belang zal nemen. Het is de bedoeling dat met de fabriek op een commerciële basis plantaardige glycolen worden gemaakt op basis van Avantium's Ray Technology, waarmee suikers worden omgezet in glycolen. De fabriek staat gepland voor de eerste helft van 2023, waarna de commerciële activiteiten in 2025 van start moeten gaan. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

