Coronacrisis drukt omzet Fugro nog altijd flink

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de omzet met ruim 17 procent zien dalen, maar wist het verlies wel terug te dringen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit een kwartaalupdate van de bodemonderzoeker. "Ook dit kwartaal werd onze omzet weer stevig geraakt door de pandemie en de daaraan gerelateerde daling van de olie- en gasmarkt", zei CEO Mark Heine in een toelichting op de cijfers. De omzet daalde op jaarbasis van 358 naar 284 miljoen euro. De aangepaste EBIT verbeterde van een verlies van 21,5 miljoen naar 14,9 miljoen euro en de marge ging van 6,0 procent negatief naar 5,3 procent negatief. Dit was volgens CEO Heine te danken aan de kostenmaatregelen die het bedrijf nam. Aan het einde van maart had Fugro een orderportefeuille van 876 miljoen euro, een daling op jaarbasis van minder dan een procent. Fugro verwacht dat de omzet vanaf het tweede kwartaal weer gaat groeien. En daarnaast rekent de bodemonderzoeker op een "bescheiden" verbetering van de marge in 2021. Tevens verwacht Fugro de desinvestering van Seabed nog steeds halverwege het jaar af te kunnen ronden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

