Nederlander spendeert nog altijd stevig minder

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse consumenten hebben ook in februari 2021 minder gespendeerd. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De consumptie daalde in februari met 10,7 procent op jaarbasis. In januari daalde het consumptiepeil met 12,0 procent. Consumenten besteedden net als in de voorgaande maanden minder aan diensten. Door het op 15 december sluiten van alle niet-essentiële winkels, krompen ook de uitgaven aan duurzame goederen uitzonderlijk sterk. In februari hebben consumenten 18,2 procent minder aan duurzame goederen besteed dan in februari 2020. De krimp is kleiner dan in januari, toen consumenten 25,4 procent minder uitgaven aan duurzame goederen. Sinds 10 februari was het weer mogelijk om bestelde artikelen bij niet-essentiële winkels af te halen. Consumenten gaven vooral minder uit aan kleding, schoenen en lederwaren, woninginrichtingsartikelen, vervoermiddelen en elektrische apparatuur dan een jaar eerder. Hun uitgaven aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant, of een voetbalwedstrijd, waren in februari 15,1 procent lager dan een jaar eerder. Restaurants, cafés, pretparken, theaters, bioscopen, dierentuinen, zwembaden en musea waren in de hele maand februari gesloten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

