Core Lab buigt verlies om in winst

(ABM FN-Dow Jones) Core Lab heeft het afgelopen kwartaal een verlies weten om te buigen in een nettowinst op een lagere omzet, vanwege een herstel van de activiteit in de Verenigde Staten, terwijl de activiteit internationaal ook aan momentum wint. Dit bleek woensdag nabeurs uit de cijfers van de Amerikaanse dienstverlener met een notering op het Damrak. Core Laboratories boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 108,4 miljoen dollar, in vergelijking met 152,4 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De oliedienstverlener boekte een operationele winst van 11,6 miljoen dollar, tegenover een verlies van 109,0 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst 8,1 miljoen dollar, tegenover een nettoverlies van 108,4 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2020. Outlook Het concern zei optimistisch te zijn over zijn internationale groeimogelijkheden in de rest van 2021 vanwege het herstel van de olieprijs. Hoewel Core Lab rekening houdt met onvoorspelbare verstoringen op de korte tot middellange termijn vanwege de coronaviruspandemie, is het bedrijf optimistisch dat er gedurende de rest van het jaar sprake zal zijn van een geleidelijke verbetering. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

