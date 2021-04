Beursblik: goede jaarstart Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft een betere jaarstart beleefd dan verwacht. Dit concludeerde analist Edward Mundy van Jefferies woensdag. Analisten hadden gerekend op een autonome volumedaling van 5 procent, maar de brouwer maakte een pas op de plaats. "Een bemoedigende start van het jaar", aldus Mundy, die daarbij ook weer op de dubbelcijferige volumegroei die in maart zichtbaar was, wat een goed teken is voor het tweede kwartaal. De analist waarschuwt dat het wellicht nog te vroeg is om de vlag uit te hangen, aangezien er nog veel onzekerheden zijn over het heropenen van de economie. Toch is het aandeel volgens Jefferies goed gepositioneerd zodra de coronacrisis achter de rug is. De vraag keert dan terug en de kostenfocus van de brouwer zal zich ook uitbetalen. De bank heeft een koopadvies op Heineken met een koersdoel van 110,00 euro. Het aandeel steeg woensdag 4,2 procent naar 95,96 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.