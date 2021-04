Winst Vopak onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft in het eerste kwartaal van 2021 de winst onder druk zien staan ten opzichte van een jaar eerder, maar het bedrijf is wel wat optimistischer over groeiprojecten geworden. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers van het tankopslagbedrijf. De omzet van Vopak steeg op jaarbasis van 296,9 miljoen naar 300,1 miljoen euro. Een kwartaal eerder lag de omzet iets hoger op 303,7 miljoen euro. De bezettingsgraad lag aan het einde van maart op 89 procent. Dat was 91 procent een kwartaal eerder en 86 procent vorig jaar in maart. Dit leverde een EBITDA op van 200,4 miljoen euro, mede dankzij de bijdrage van groeiprojecten. Wel merkte Vopak een negatieve impact op van een krappe chemiemarkt als gevolg van onder meer de winterstorm in Texas. Vorig jaar kwam de EBITDA uit op 198,5 miljoen euro. In het vierde kwartaal lag de EBITDA op 159,8 miljoen euro. Er waren in het afgelopen kwartaal geen eenmalige posten. De nettowinst van Vopak daalde op jaarbasis van 81 miljoen euro, ofwel 0,64 euro per aandeel, naar 73,1 miljoen euro of 0,58 euro per aandeel. Een kwartaal eerder werd een winst geboekt van 24 miljoen euro. De kostenbasis viel met 149 miljoen euro onder de 153 miljoen euro van vorig jaar. Outlook Vopak is wat optimistischer geworden over de groeiprojecten uit 2020 en 2021. Het tankopslagbedrijf verwacht dat de bijdrage van deze groeiprojecten aan de resultaten aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 30 tot 50 miljoen euro zullen uitkomen, afhankelijk van valutaschommelingen en marktontwikkelingen. Voor 2021 mikt Vopak onverminderd op een kostenbasis van 615 miljoen euro en Vopak heeft nog steeds de ambitie om 300 tot 350 miljoen euro te investeren in groeiprojecten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

