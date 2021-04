Beursblik: nog tegenwind voor Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in de eerste drie maanden van 2021 nog altijd last gehad van alle coronamaatregelen, die in delen van de wereld de horeca hebben platgelegd. De analisten die bijdroegen aan de analistenconsensus zien de biervolumes op jaarbasis dalen van 51,6 miljoen naar 48,6 miljoen hectoliter. Autonoom gaat het dan om een daling van 5,0 procent, na een krimp van 2,1 procent in het eerste kwartaal van 2020. De totale volumes daalden volgens deze consensus van 58,2 miljoen naar 55,2 miljoen hectoliter, een autonome daling van 5,1 procent. Voor de eerste drie maanden rekent UBS op een volumekrimp van 4,8 procent. De analist verwacht dat Nigeria en Zuid-Afrika het goed deden, maar dat dit teniet werd gedaan door de lockdowns in Europa en ondermaatse prestaties in Brazilië en Mexico. Voor de rest van het jaar zijn analisten een stuk optimistischer, uitgaande van het herstart van de economie en het weer op gang komen van de horeca. Ook Heineken zelf rekent op een geleidelijk herstel in de tweede jaarhelft. Outlook In heel 2021 zullen de biervolumes volgens de analisten autonoom echter met 6,0 procent stijgen na een min van 8,1 procent in 2020. Daarmee zou de jaaromzet uitkomen op 21,2 miljard euro, tegenover 19,7 miljard euro in 2020, een autonome stijging van 9,3 procent na een krimp van 11,9 procent een jaar eerder. Credit Suisse denkt dat na de coronacrisis de populariteit van premiumbieren verder zal stijgen, en daar is Heineken goed vertegenwoordigd. In 2023 denkt Heineken een marge te kunnen realiseren van 17,0 procent. Dat was 12,3 procent in 2020. Morgan Stanley verwacht niet dat Heineken een concrete outlook voor 2021 zal afgeven. Heineken opent de boeken woensdag voorbeurs. Het aandeel daalde dinsdag 0,6 procent tot 92,38 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

