Beursblik: Deutsche Bank zet koopadvies op Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag een koopadvies voor Galapagos afgegeven met een koersdoel van 110,00 euro. Na de recente tegenvallers noteert het aandeel nu onder de netto kaspositie, aldus analist Emmanuel Papadakis. Blijkbaar verwacht de markt dat Galapagos zijn kasgeld zonder resultaat zal verbranden. Maar daar gelooft de analist niet in. "We denken niet dat het GLPG-platform een probleem heeft", aldus de kenner van de Duitse bank. Gezien de lastige terreinen waarin Galapagos actief is, mogen tegenslagen niet verrassen, vindt Papadakis. Het aandeel Galapagos steeg dinsdag 2,6 procent naar 67,28 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

