Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft dinsdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 15,90 euro naar 16,20 euro, bij een ongewijzigd koopadvies. De schikking met het Openbaar Ministerie naar aanleiding van de witwasaffaire is volgens Kepler goed nieuws. De aandacht van beleggers zal daardoor volgens de analisten verschuiven naar de aantrekkelijke waardering van de bank, de aantrekkende rente en het overtollige kapitaal op de balans van de bank. Kepler rekent op 3,2 miljard euro overtollig kapitaal aan het einde van dit jaar. Op 12 mei rapporteert ABN AMRO de kwartaalcijfers. Kepler mikt op een nettoverlies van slechts 35 miljoen euro, ondanks de schikking van 480 miljoen euro. Het aandeel ABN AMRO sloot maandag op 10,93 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

