Harley-Davidson verhoogt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Harley-Davidson heeft in het eerste kwartaal van 2021 een hogere winst en omzet behaald en verhoogd de outlook voor heel het boekjaar. Dit meldde de Amerikaanse fabrikant van motorfietsen maandagmiddag. In het eerste kwartaal steeg de nettowinst van 69,7 miljoen naar 259,1 miljoen dollar, of 1,68 dollar per aandeel. In de verslagperiode kwam de aangepaste winst ook uit op 1,68 dollar, wat ruimschoots de door analisten voorspelde 0,90 dollar overtrof en de aangepaste winst van 0,45 dollar per aandeel een jaar eerder. Ook de omzet bij Harley-Davidson liep op, van krap 1,3 miljard naar ruim 1,4 miljard dollar, waar de markt 1,26 miljard dollar voorspelde. De omzet uit motorfietsen en gerelateerde producten steeg met 12 procent op jaarbasis naar 1,23 miljard dollar. Het aandeel leveringen steeg met 3 procent naar 54.800 motoren. Outlook Harley-Davidson verhoogde maandag de outlook en rekent nu op een omzetgroei bij zijn motorentak van 30 tot 35 procent. Eerder ging het bedrijf uit van een groei van 20 tot 25 procent. De operationele marge bij het segment motorfietsen schat Harley-Davidson in op 7 tot 9 procent in 2021, wat 200 basispunten hoger is dan in de eerder afgegeven outlook. Dit hangt wel af van in hoeverre de fabrikant de impact van aanvullende Europese importtarieven weet op de vangen, aldus Harley-Davidson. Het aandeel steeg maandag voorbeurs ruim 5 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

