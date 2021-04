Olieprijs daalt licht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag licht gedaald. Op een settlement van 63,13 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,5 procent goedkoper. Op weekbasis steeg de WTI-olieprijs ruim 6 procent, na positieve maandrapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap. Dat waren volgens analist Michael Lynch van Strategic Energy & Economic Research "de belangrijkste positieve krachten" achter de stijging deze week. Vrijdag namen beleggers gas terug. Hoewel Chinese economische data sterk waren, maken beleggers zich zorgen over de stijgende coronabesmettingen en de impact daarvan op het economisch herstel en de vraag naar olie. Lynch denkt dat de olieprijzen voorlopig gepiekt hebben en dat de daling vrijdag vooral te verklaren is door winstnemingen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.