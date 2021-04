Sanofi rondt bod op Kiadis af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sanofi heeft het bod op Kiadis afgerond. Dit meldden de twee bedrijven vrijdag nabeurs. Eerder deze week werd al bekend dat het bod van 5,45 euro per aandeel onvoorwaardelijk is omdat op een geheel verwaterde basis 95,03 procent van de aandelen Kiadis onder het bod van Sanofi was aangemeld. Aandeelhouders die hun aandelen nog niet hebben aangemeld, kunnen dit nog doen tijdens de na-aanmeldingstermijn die op 14 april 2021 is begonnen en eindigt om 17:40 uur op 28 april 2021. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.