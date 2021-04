Wall Street koerst af op hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,2 procent in het groen.

De Amerikaanse aandelenmarkten houden daarmee de opwaartse trend vast, nadat de Dow donderdag voor het eerst boven de 34.000 punten sloot. De S&P sloot voor de 22ste keer dit jaar ook op recordniveau. Aandelen van grote technologiebedrijven stuwden de indexen omhoog, terwijl het rendement op 10-jarige treasuries de grootste eendaagse daling sinds november liet zien.

Het cijferseizoen kwam deze week serieus op gang, waarbij diverse grote Amerikaanse banken beter dan verwachte winsten en prognoses afgaven. Analisten verwachten dat de winst van bedrijven in de S&P 500 in het eerste kwartaal met 30 procent zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, aldus FactSet.

"De verwachtingen zijn dit kwartaal hoog, maar we denken nog steeds dat een aanzienlijk aantal bedrijven de schattingen zal overtreffen", zei marktanalist Chad Oviatt van Huntington Private Bank.

Op weekbasis is de Dow tot dusver 0,7 procent gestegen, terwijl de S&P 500 en de Nasdaq een winst op weekbasis laten zien van 1 procent. De Dow en S&P 500 mikken op een vierde opeenvolgende wekelijkse stijging, terwijl de Nasdaq voor de derde opeenvolgende week afkoerst op winst.

Voorbeurs werd op macro-economisch vlak bekend dat het aantal in de VS in aanbouw genomen woningen in maart met 19,4 procent is gestegen tot 1,739 miljoen, terwijl het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg met 2,7 procent naar 1,766 miljoen aanvragen.

Later op de dag volgt het consumentenvertrouwen van april.

De euro/dollar noteerde op 1,1983. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1975 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1965 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,2 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Morgan Stanley steeg voorbeurs 0,5 procent. De Amerikaanse bank verdubbelde de winst het afgelopen kwartaal en boekte een 60 procent hogere recordomzet. Daarmee presteerde de bank beter dan verwacht.

Bank of New York Mellon boekte een lagere winst en omzet, maar presteerde toch beter dan verwacht. Het aandeel daalde voorbeurs 2,5 procent.

Alcoa steeg voorbeurs 3,3 procent. De Amerikaanse aluminiumproducent heeft in het eerste kwartaal van 2021 zijn beste resultaten in twee jaar tijd behaald dankzij herstel in de vraag naar aluminium.

PPG noteerde voorbeurs 5,2 procent hoger. De Amerikaanse verfspecialist heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet behaald, dankzij hogere prijzen en volumes.

ViacomCBS gaat nieuws- en tv-stationsafdelingen combineren in één divisie. Er was nog geen handel in het aandeel voorbeurs. Nabeurs noteerde het aandeel 2,6 procent hoger.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 1,1 procent hoger op 4.170,42 punten. De Dow Jones index eindigde 0,9 procent in het groen op 34.035,99 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,3 procent tot 14.038,76 punten.