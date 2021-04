Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft vrijdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 540,00 naar 630,00 euro met een onveranderd Outperform advies. De analisten verhoogden hun omzettaxaties voor dit jaar met 2 procent en die voor de winst per aandeel met 5 procent. Voor 2022 gingen deze met respectievelijk 7 en 10 procent omhoog en voor 2025 met zelfs 11 en 13 procent, "dankzij een versnelling van de vraag van klanten in het segment foundry/logic en een aanhoudend herstel in DRAM". Dit jaar zal ASML volgens de bank 10,40 euro per aandeel verdienen en in 2023 is dit opgelopen naar 15,75 euro. Eerder ging Credit Suisse voor 2023 uit van 14,25 euro per aandeel. Daarbij blijft Credit Suisse ook vertrouwen houden in de potentie van EUV op de lange termijn. Wel erkennen de analisten dat een koerswinstverhouding van 29 in 2025 "niet goedkoop is, maar wel gerechtvaardigd gezien de monopoliepositie en de structurele groeitrends". ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.