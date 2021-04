TIE Kinetix benoemt nieuwe Manager Operations voor Benelux Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft Joost Koot benoemd tot Manager Operations voor de Benelux. Dit maakte het e-commercebedrijf vrijdagochtend bekend. Met deze benoeming wordt Koot ook lid van het managementteam van het bedrijf. Koot wordt verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van TIE Kinetix in de Benelux met als opdracht om de operationele organisatie efficiënter te organiseren, door te ontwikkelen en verder te professionaliseren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

