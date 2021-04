Beursblik: cijfers PPG gunstig voorteken AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalresultaten van het Amerikaanse PPG tonen een gunstig beeld voor AkzoNobel. Dit menen analisten van Morgan Stanley. De cijfers van PPG, die donderdagavond werden gepubliceerd, waren volgens de bank sterk. De volumes lagen 7 procent hoger en de prijzen 1,6 procent. Morgan Stanley denkt dat AkzoNobel afgelopen kwartaal de volumes met 7,1 procent zag stijgen en dat de prijzen 1,3 procent hoger uitvielen. Belangrijk noemde Morgan Stanley dat PPG van een sterke vraag sprak in een aantal van de belangrijkste markten van AkzoNobel, zoals autolakken en industriële coatings. Ook huisverf in Europa deed het goed. Grondstofprijzen blijven een heikel punt, aldus de analisten, waarbij het tweede kwartaal vermoedelijk het meest lastige belooft te worden, maar PPG zei donderdagavond dat het verwacht dit in de rest van het jaar goed te kunnen maken door prijzen te verhogen. Morgan Stanley heeft een Overwogen advies op AkzoNobel met een koersdoel van 112,00 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.