Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdag het koersdoel voor ING verhoogd van 11,40 naar 12,30 euro bij handhaving van het koopadvies. Op basis van de huidige kosten en kredietontwikkelingen ziet Jefferies ruimte voor ING om een hoger dividend uit te keren. Analisten van Jefferies voorzien dat ING 12 procent van zijn marktwaarde zal uitkeren in de komende twaalf maanden in de vorm van het dividend over 2019 en 2020. Verder mikken de analisten op een CET1 ratio van 15 procent tegen 2023, hetgeen lager is dan de 15,6 procent waar de consensus op mikt. Een rendement op het eigen vermogen van 9,1 procent is volgens ING haalbaar. Desondanks zien de analisten ook andere mogelijke aanjagers, waardoor het rendement zelfs meer dan tien procent kan worden. Jefferies hoopt dat ING de resultaten over het eerste kwartaal zal gebruiken om verder te bouwen op het huidige momentum en door een duidelijke tijdlijn af te geven waarin het zijn rendementsdoelstellingen wil behalen. Het aandeel ING sloot donderdag 1,4 procent lager op 10,35 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.