Beursblik: sterk herstel huurinkomsten NSI voorzien

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in het eerste kwartaal van 2021 last gehad van hogere kosten, maar de outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd en een sterk herstel van de huurinkomsten kan verwacht worden in het lopende kwartaal. Dit stelde analist Vivien Maquet van Degroof Petercam donderdag.

Degroof zag dat NSI te kampen had met onder meer hogere vastgoedbelastingen en hogere onderhoudskosten. NSI verwacht voor dit jaar vlakke vergelijkbare huurinkomsten. In het eerste kwartaal was nog sprake van een krimp van 7,1 procent. "Als gevolg verwachten we een sterk herstel van de huurinkomsten in het lopende kwartaal", aldus Maquet.

In het licht van overnames met een totale waarde van 79,8 miljoen euro en desinvesteringen van circa 15 miljoen euro, komt de loan-to-value steeds dichter bij de doelstelling van NSI van 35 tot 40 procent, zo stelde de analist. NSI heeft nog 250 miljoen euro aan mogelijke ontwikkelingsprojecten in de pijplijn, maar een beperkt aantal desinvesteringsmogelijkheden.

"Het bedrijf kijkt dan ook naar mogelijkheden om de financiële flexibiliteit te vergroten om in te kunnen springen op nieuwe kansen in de markt als die zich voordoen", aldus Maquet.

In dit licht zal NSI volgens Degroof tijdens de komende aandeelhoudersvergadering op 21 april toestemming vragen om nog meer nieuwe aandelen uit te mogen geven. In totaal zal het nu gaan om 20 procent van het totale aandelenkapitaal, terwijl 10 procent het aanvankelijke plan was. Deze extra 10 procent aan nieuwe aandelen zijn tegen de huidige beurskoers volgens Degroof goed voor 65 miljoen euro aan extra kapitaal.

Degroof Petercam handhaafde het koopadvies op NSI met een koersdoel van 40,00 euro. Het aandeel NSI daalde donderdagochtend met 0,9 procent tot 34,30 euro.