Heineken wil in 2030 C02-neutraal zijn

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken wil zijn productie uiterlijk in 2030 vrij van CO2-uitstoot maken en de gehele waardeketen in 2040. Dat maakte de bierbrouwer donderdag bekend. Heineken spreekt van een 'Decennium van Actie' om de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Naast de eigen productie draagt Heineken aan de C02-uitstoot bij door landbouw, verpakking, distributie en koeling. Daarom moet nauw worden samengewerkt met partners om het doel voor 2040 te halen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

