Winst Goldman Sachs verzesvoudigt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft in het afgelopen kwartaal zes keer zo veel winst gemaakt, terwijl de inkomsten verdubbelden. Dat bleek woensdag uit de resultaten van de Amerikaanse zakenbank. De winst per aandeel steeg van 3,11 naar 18,60 dollar en de inkomsten stegen van 8,74 miljard naar 17,7 miljard dollar. Daarmee overtrof de bank de verwachtingen van analisten volgens FactSet. Zij rekenden gemiddeld op 10,22 dollar winst per aandeel en 12,56 miljard dollar omzet. De inkomsten uit het begeleiden van aandelenuitgiftes, en uit handel in nieuwe aandelen, stegen veel sterker dan verwacht, met 68 procent tot 3,69 miljard dollar. Ook de inkomsten uit de uitgifte van en handel in vastrentende waarden en uit valutahandel waren met 3,89 miljard dollar ruim boven verwachting. Er kon 70 miljoen dollar worden teruggeboekt uit de stroppenpot voor oninbare leningen. Het rendement op eigen vermogen bedroeg een uitzonderlijk hoog percentage van 31 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

