Beursupdate: klein verlies in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs lijdt maandagochtend een klein verlies. De AEX daalde 0,4 procent tot 710,92 punten.

Van crisis op de beurzen is volgens investment manager Simon Wiersma van ING al lang geen sprake meer. "Geholpen door ongekende steunmaatregelen van overheden en centrale banken en het vorderen van de vaccinatiecampagnes staan de wereldwijde aandelenbeurzen op recordniveaus."

Het kwartaalcijferseizoen, dat deze week van start gaat, moet de uitgelaten stemming op de beurzen bevestigen, aldus Wiersma.

Dinsdag komen Just Eat Takeaway en Fagron met cijfers en woensdag volgen TomTom en Fastned. In Amerika is vooral oog voor de cijfers van de grote banken.

"Of de aandelenrally een vervolg gaat krijgen, hangt hoofdzakelijk van twee zaken af: stijgt de rente niet te snel? En zijn de kwartaalcijfers over de eerste drie maanden, plus de vooruitzichten, goed genoeg? De verwachtingen zijn, met de opgelopen koersen, hooggespannen. En daarmee is de kans op teleurstelling best groot", waarschuwde Wiersma.

Op macro-economisch vlak werd maandagochtend bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in februari grotendeels zijn hersteld van de flinke dip in januari, toen de verkopen met ruim 5 procent daalden. In februari was sprake van een toename met 3,0 procent, wat beter was dan verwacht.

De euro/dollar handelde op 1,1898. Olie werd iets duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 1,66 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX noteerden de meeste aandelen lager. Prosus verloor 1,5 procent en Randstad 1,9 procent. JPMorgan Cazenove haalde Randstad van de kooplijst, omdat er nog maar beperkt opwaarts potentieel is.

Koploper was KPN met een winst van 1,3 procent gevolgd door Wolters Kluwer met een koersstijging van 0,7 procent. ArcelorMittal won 0,8 procent op 24,67 euro na koersdoelverhogingen van zowel ING als UBS, beide naar 30,00 euro. De koopadviezen bleven staan.

In de AMX ging OCI 1,9 procent hoger en won Aperam 1,1 procent. ING verhoogde het koersdoel voor Aperam naar 46,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling.

De grootste dalers vanochtend waren AMG en Arcadis met verliezen van 2,5 en 2,0 procent.

Bij de kleinere aandelen in de AScX ging Accell 3,0 procent hoger en won TomTom 2,6 procent. Ordina, dat ex-dividend noteerde, leverde 8,3 procent in. Nedap, ook ex-dividend, verloor 4,2 procent.