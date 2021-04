Beursblik: JPMorgan Cazenove haalt Randstad van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft maandag het advies voor Randstad verlaagd van Overwogen naar Neutraal, maar het koersdoel werd daarentegen wel verhoogd van 60,00 naar 65,00 euro. De Nederlandse uitzender profiteert volgens de analisten momenteel van een cyclisch herstel in de industrie, en Randstad heeft daarnaast de potentie om marktaandeel te winnen. Randstad moet echter ook investeringen in digitale initiatieven, aldus de bank, terwijl er geen indicaties zijn dat het percentage uitzendkrachten in de belangrijke markten van Randstad oploopt. Regulering is op dat vlak ook niet behulpzaam, aldus JPMorgan. De bank verhoogde zijn EBITA-taxaties voor Randstad voor 2021 en 2022 met 6 en 5 procent, wat ook de koersdoelverhoging verklaart. Hoewel er dus opwaarts potentieel is, is dit volgens JPMorgan te weinig om een koopadvies te rechtvaardigen. Ook voor concurrent Adecco werd het advies verlaagd naar Neutraal, waarbij het koersdoel van 65,00 naar 70,00 Zwitserse frank ging. Het aandeel Randstad sloot vrijdag op de Amsterdamse beurs nog 1,6 procent hoger op 63,50 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

